SAT.1Staffel 1Folge 2vom 29.07.2025
Folge 2: Sandman

42 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12

Leroy Jethro Gibbs ist weiterhin auf der Jagd nach einem flüchtigen Scharfschützen. An der Seite seines Mentors Mike Franks stellt er sich neuen Herausforderungen und festigt seinen Platz im Team, während sich die Ermittlungen zuspitzen.

