Navy CIS: Origins
Folge 11: Der Sohn des Generals
41 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Das Team untersucht den Tod von Captain Cameron Reid, dem Sohn von Lieutenant Alexander Reid. Handelt es sich tatsächlich um Selbstmord? Der Vater zweifelt an einem Suizid, doch die Beweislage ist komplex, denn es gibt Indizien in beide Richtungen. Während der Ermittlungen wird Franks von seiner Vergangenheit eingeholt ...
