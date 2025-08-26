Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Origins

Blue Bayou

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 26.08.2025
Blue Bayou

Blue BayouJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Origins

Folge 10: Blue Bayou

42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12

Lala ist nach den Ereignissen in Mexiko - und wegen Gibbs' Vertrauensbruch - zutiefst erschüttert. Sie beschließt, das Team zu verlassen. Während Gibbs sich auf ein einsames Weihnachtsfest vorbereitet, erreicht ihn eine erschütternde Nachricht: Seine Vermieterin Ruth ist schwer erkrankt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Origins
SAT.1
Navy CIS: Origins

Navy CIS: Origins

Alle 1 Staffeln und Folgen