Navy CIS: Origins

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 23.09.2025
Folge 15: Die Brandnarbe

42 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Ein grausamer Mord erschüttert das Team: Sergeant Joan Lewis wird verbrannt in ihrem Wagen gefunden. Franks ist davon überzeugt, dass dieser Fall mit dem Überfall auf seine Frau Tish zusammenhängt, von der er getrennt lebt ...

SAT.1
