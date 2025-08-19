Navy CIS: Origins
Folge 7: Gebrochene Flügel
42 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
Ein verletzter Vogel in Gibbs' Apartment weckt schmerzhafte Erinnerungen an Ereignisse vor acht Jahren: Gibbs wird mit gebrochenen Knochen und voller Trauer aus dem Krankenhaus entlassen und sinnt auf Rache für den Verlust seiner Familie. Franks, sein engster Vertrauter, verweigert ihm jedoch die entscheidende Information über die Täter ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.