Navy CIS
Folge 13: Das falsche Opfer
41 Min.Ab 16
Der ehemalige Wall Street-Investor Parker James soll Navy-Angehörige um mehrere Millionen Dollar betrogen haben. Nur Gibbs hat einen Beweis für die Tat, wird jedoch aufgrund seiner Suspendierung nicht als Zeuge zugelassen. Zur gleichen Zeit wird der Navy CIS zu einem Unfall gerufen, bei welchem das Team schnell von einem missglückten Auftragsmord ausgeht.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
