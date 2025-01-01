Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die beste und die schlimmste Zeit

"CBS Serien"Staffel 18Folge 9
Die beste und die schlimmste Zeit

Die beste und die schlimmste ZeitJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 9: Die beste und die schlimmste Zeit

42 Min.Ab 12

In einem Lebensmitteltruck wird eine tiefgefrorene Leiche gefunden. Der Tote ist ein Navy Offizier, der seinem Cousin mit dessen Food Truck ausgeholfen hat. Um den Fall aufzuklären, taucht das Team der Navy CIS in die Welt der fahrenden Imbissbuden ab. Währenddessen muss sich das Team, und vor allem Gibbs, erst einmal daran gewöhnen, dass Jack in Afghanistan zurückgeblieben ist.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen