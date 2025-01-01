Was ist das nur mit den Bahamas?Jetzt kostenlos streamen
Navy CIS
Folge 4: Was ist das nur mit den Bahamas?
42 Min.Ab 12
McGee verbringt gemeinsam mit seiner Frau einen entspannten Urlaub auf den Bahamas, bis er einen Anruf von der NCIS erhält und einwilligt, an einem gefährlichen Fall auf der Insel mitzuarbeiten. Indessen macht sich Gibbs große Sorgen um Fornell, der möglicherweise in Schwierigkeiten stecken könnte ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
© CBS International Television
