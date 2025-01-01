Navy CIS
Folge 7: Der Neustart
42 Min.Ab 12
Auf die Navy CIS wartet ein schrecklicher Anblick: Ein Mann wurde in seinem Auto von zahlreichen Schüssen durchlöchert. Während die Begleitung des Opfers ein Alibi vorweisen kann, versucht das Team aufzudecken, welche Rolle eine dubiose Gang in dem Vorfall spielt. Indessen stürzt sich Jimmy in die Arbeit, um die Trauer über den Tod seiner Frau zu verdrängen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
