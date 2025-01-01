Navy CIS
Folge 5: Der Kopf der Schlange
41 Min.Ab 12
Die Suche nach dem untergetauchten Drogendealer Merriweather, Kopf einer sehr gefährlichen Bande, geht weiter. Erst ein unverhofftes Wiedersehen bringt die Agenten auf eine heiße Spur ... Die NCIS stellt indessen schockiert fest, dass die Opioid-Pillen, die von Merriweathers Leuten auf den Markt gebracht wurden, schlimmere Auswirkungen haben als erwartet. Daraufhin spannt Gibbs sein Team in den brenzlichen Fall mit ein, was verheerende Folgen nach sich zieht ...
Weitere Folgen in Staffel 18
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
