Navy CIS
Folge 10: Lucy
42 Min.Ab 12
Ein grausamer Fall von Tierquälerei ruft Special Agent Gibbs auf den Plan. In den Fokus seiner Ermittlungen kommt schnell der Wohnwagenbesitzer Luke Stana. Trotz mangelnder Beweislast zieht er den Mann brutal zur Verantwortung - was nicht ohne Konsequenzen für ihn und sein Team bleibt.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
