Navy CIS
Folge 16: Regel 91
42 Min.Ab 12
Die NCIS steckt mitten in den Ermittlungen zu einem illegalen Waffenhandel, als ihnen ein streng geheimes Dokument der NSA in die Hände fällt. Ausgerechnet Agent Ellie Bishop wird beschuldigt, diese Akte geleakt zu haben. Für Torres und McGee steht fest, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Auch für Gibbs spitzt sich die Situation zu, denn er und Marcie kommen einem Serienkiller bedrohlich nahe ...
