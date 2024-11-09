Neues aus der Schatzkiste: Das Testbild und die AntenneJetzt kostenlos streamen
Neues aus der Schatzkiste
Folge 3: Neues aus der Schatzkiste: Das Testbild und die Antenne
4 Min.Folge vom 09.11.2024
Zwei Dinge stehen diesmal am Rätselplan: Ein seltsames, buntes Muster auf Bildschirmen und bewegliche Metallstangen. Wofür die wohl gebraucht wurden? Unsere Schatzkisten-Rätselbande macht sich ans Entschlüsseln. Bildquelle: ORF
