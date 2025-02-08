Neues aus der Schatzkiste: Der DiaprojektorJetzt kostenlos streamen
Neues aus der Schatzkiste
Folge 6: Neues aus der Schatzkiste: Der Diaprojektor
4 Min.Folge vom 08.02.2025
Ein Kasten mit Licht und geheimnisvollen Bildern darin… oder kommen sie aus der Schachtel heraus? Unsere jungen Entdeckerinnen und Entdecker fragen sich, wie dieses Gerät wohl funktioniert und warum es früher so beliebt war. Bildquelle: ORF
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