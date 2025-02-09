Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste: Pfitschigogerln

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 09.02.2025
Neues aus der Schatzkiste: Pfitschigogerln

Neues aus der Schatzkiste: PfitschigogerlnJetzt kostenlos streamen

Neues aus der Schatzkiste

Folge 7: Neues aus der Schatzkiste: Pfitschigogerln

4 Min.Folge vom 09.02.2025

In dieser Folge läuft einiges anders, denn dieses Mal bekommen unsere jungen Spürnasen einen Begriff genannt, und sie sollen erraten, was dieses lustige Wort bedeuten könnte. Das hört sich leichter an als gedacht! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Neues aus der Schatzkiste
ORF Kids
Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste

Alle 1 Staffeln und Folgen