Neues aus der Schatzkiste: Die PartystützeJetzt kostenlos streamen
Neues aus der Schatzkiste
Folge 5: Neues aus der Schatzkiste: Die Partystütze
4 Min.Folge vom 02.02.2025
Dieses Mal beobachten unsere Schlaufüchse einen Mann, der aus ganz alltäglichen Dingen ein seltsames, geheimnisvolles Gerät bastelt. Wofür könnte das bloß gut sein? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und jede noch so lustige Idee ist willkommen! Bildquelle: ORF
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