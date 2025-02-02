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Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste: Die Partystütze

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 02.02.2025
Neues aus der Schatzkiste: Die Partystütze

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Neues aus der Schatzkiste

Folge 5: Neues aus der Schatzkiste: Die Partystütze

4 Min.Folge vom 02.02.2025

Dieses Mal beobachten unsere Schlaufüchse einen Mann, der aus ganz alltäglichen Dingen ein seltsames, geheimnisvolles Gerät bastelt. Wofür könnte das bloß gut sein? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und jede noch so lustige Idee ist willkommen! Bildquelle: ORF

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