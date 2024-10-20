Neues aus der Schatzkiste: Die SofortbildkameraJetzt kostenlos streamen
Neues aus der Schatzkiste
Folge 1: Neues aus der Schatzkiste: Die Sofortbildkamera
4 Min.Folge vom 20.10.2024
In der ersten Folge rätseln unsere jungen Entdeckerinnen und Entdecker über einen geheimnisvollen Kasten, aus dem plötzlich ein Bild herauskommt! Können sie herausfinden, wofür dieses ungewöhnliche Gerät früher benutzt wurde und warum es so besonders war?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Neues aus der Schatzkiste
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids