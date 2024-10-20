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Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste: Die Sofortbildkamera

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 20.10.2024
Neues aus der Schatzkiste: Die Sofortbildkamera

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Neues aus der Schatzkiste

Folge 1: Neues aus der Schatzkiste: Die Sofortbildkamera

4 Min.Folge vom 20.10.2024

In der ersten Folge rätseln unsere jungen Entdeckerinnen und Entdecker über einen geheimnisvollen Kasten, aus dem plötzlich ein Bild herauskommt! Können sie herausfinden, wofür dieses ungewöhnliche Gerät früher benutzt wurde und warum es so besonders war?

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