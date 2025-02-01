Neues aus der Schatzkiste: Die Videokassette und der VideorekorderJetzt kostenlos streamen
Neues aus der Schatzkiste
Folge 4: Neues aus der Schatzkiste: Die Videokassette und der Videorekorder
4 Min.Folge vom 01.02.2025
In dieser Folge staunen unsere rätselfreudigen Kids wieder einmal über gleich zwei seltsam aussehende Dinge: Beide wirken wie Schachteln und funktionieren nur, wenn man das eine Ding in das andere hineinsteckt. Ganz schön kniffelig, aber die Mädels und Burschen finden bestimmt heraus, was es damit auf sich hat! Bildquelle: ORF
