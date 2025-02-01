Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste: Die Videokassette und der Videorekorder

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 01.02.2025
Neues aus der Schatzkiste: Die Videokassette und der Videorekorder

Neues aus der Schatzkiste: Die Videokassette und der VideorekorderJetzt kostenlos streamen

Neues aus der Schatzkiste

Folge 4: Neues aus der Schatzkiste: Die Videokassette und der Videorekorder

4 Min.Folge vom 01.02.2025

In dieser Folge staunen unsere rätselfreudigen Kids wieder einmal über gleich zwei seltsam aussehende Dinge: Beide wirken wie Schachteln und funktionieren nur, wenn man das eine Ding in das andere hineinsteckt. Ganz schön kniffelig, aber die Mädels und Burschen finden bestimmt heraus, was es damit auf sich hat! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Neues aus der Schatzkiste
ORF Kids
Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste

Alle 1 Staffeln und Folgen