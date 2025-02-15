Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste: Die Telefonwertkarte

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 15.02.2025
Neues aus der Schatzkiste: Die Telefonwertkarte

Neues aus der Schatzkiste: Die TelefonwertkarteJetzt kostenlos streamen

Neues aus der Schatzkiste

Folge 8: Neues aus der Schatzkiste: Die Telefonwertkarte

4 Min.Folge vom 15.02.2025

Kleine Karten mit hellen, schmalen Streifen, Zahlen und manchmal sogar bunten Mustern - doch wofür könnten die gut gewesen sein? Unsere jungen Spürnasen rätseln, wie diese Karten wohl früher zum Einsatz gekommen sind. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Neues aus der Schatzkiste
ORF Kids
Neues aus der Schatzkiste

Neues aus der Schatzkiste

Alle 1 Staffeln und Folgen