Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Hosen runter
23 Min.Ab 12
Während eines maskierten Swingerabends in einer Sauna wird ein Mann getötet. Doch wer steckt hinter der Tat? Die Kommissare ermitteln zwischen verletzen Gefühlen, Seitensprüngen und fehlender Moral.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1