Hosen runter

SAT.1Staffel 12Folge 30
Folge 30: Hosen runter

23 Min.Ab 12

Während eines maskierten Swingerabends in einer Sauna wird ein Mann getötet. Doch wer steckt hinter der Tat? Die Kommissare ermitteln zwischen verletzen Gefühlen, Seitensprüngen und fehlender Moral.

SAT.1
