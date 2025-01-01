Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ärzte mit Grenzen

SAT.1Staffel 12Folge 31
Ärzte mit Grenzen

Ärzte mit GrenzenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 31: Ärzte mit Grenzen

23 Min.Ab 12

Rache für den Tod seines Sohnes? Der kleine Dennis stirbt bei einer Herz-OP. Die Leiche des zuständigen Arztes wird Tage später im Hof der Klinik gefunden. Hat der schmerzvolle Verlust seines Kindes den Vater zum Mörder gemacht?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen