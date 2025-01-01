Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Leicht entflammbar
21 Min.Ab 12
Eine Bombendrohung geht im Polizeipräsidium ein. Ein Unbekannter droht, ein Uni-Gebäude innerhalb der nächsten 60 Minuten in die Luft zu sprengen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wo befindet sich die Bombe? Und wer steckt dahinter? Dann taucht eine weitere Bedrohung auf ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1