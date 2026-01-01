Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der einzige Schuss

SAT.1Staffel 3Folge 28
Der einzige Schuss

Der einzige SchussJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 28: Der einzige Schuss

23 Min.Ab 12

Tödliche Verwechslung? Der 29-jährige Personenschützer Viktor Bach wird während eines Einsatzes auf der Straße erschossen. Galt der Anschlag wirklich ihm? Oder sollte eigentlich seine Schutzperson, die Spitzenanwältin Hanna Degenhardt, getroffen werden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen