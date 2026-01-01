Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Der einzige Schuss
23 Min.Ab 12
Tödliche Verwechslung? Der 29-jährige Personenschützer Viktor Bach wird während eines Einsatzes auf der Straße erschossen. Galt der Anschlag wirklich ihm? Oder sollte eigentlich seine Schutzperson, die Spitzenanwältin Hanna Degenhardt, getroffen werden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1