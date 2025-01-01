Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Guter Schüler - böser Schüler
23 Min.Ab 12
Blut spuckend bricht die 16-jährige Schulsprecherin Pia Zossen in der Schulcafeteria zusammen. Noch am Tatort beschuldigt eine Freundin des Opfers eine weitere Mitschülerin der Tat. Die Kommissare ermitteln unter den Schülern und stellen fest, dass Missgunst und Mobbing zum Schulalltag gehören ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1