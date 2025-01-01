Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Guter Schüler - böser Schüler

SAT.1Staffel 3Folge 5
23 Min.Ab 12

Blut spuckend bricht die 16-jährige Schulsprecherin Pia Zossen in der Schulcafeteria zusammen. Noch am Tatort beschuldigt eine Freundin des Opfers eine weitere Mitschülerin der Tat. Die Kommissare ermitteln unter den Schülern und stellen fest, dass Missgunst und Mobbing zum Schulalltag gehören ...

SAT.1
