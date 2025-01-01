Scharfe Schüsse im StundenhotelJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Scharfe Schüsse im Stundenhotel
23 Min.Ab 12
In einem Stundenhotel wird ein Liebespaar durch zwei gezielte Kopfschüsse niedergestreckt. Die Spuren deuten auf eine weitere weibliche Person hin. Doch ist die Unbekannte wirklich der skrupellose Killer?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© SAT.1