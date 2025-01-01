Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Höhepunkt

SAT.1Staffel 3Folge 18
23 Min.Ab 12

Teuflische Nachbarn: Erschlagen liegt der Hauseigentümer Theo Wiegand im Keller seines Mietshauses. Potentielle Täter gibt es viele, denn das Opfer entpuppt sich schnell als knallharter Vermieter und gnadenloser Schürzenjäger ...

SAT.1
