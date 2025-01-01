Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Verschwundenes Glück
23 Min.Ab 12
Alarm im Krankenhaus - kurz vor der Entbindung verschwindet Silke Maurer spurlos. Flucht aus eigenem Willen oder eiskalte Entführung? Für die Kommissare zählt jede Sekunde, um das Leben des ungeborenen Kindes und das der werdenden Mutter zu retten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1