Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verschwundenes Glück

SAT.1Staffel 3Folge 17
Verschwundenes Glück

Verschwundenes GlückJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 17: Verschwundenes Glück

23 Min.Ab 12

Alarm im Krankenhaus - kurz vor der Entbindung verschwindet Silke Maurer spurlos. Flucht aus eigenem Willen oder eiskalte Entführung? Für die Kommissare zählt jede Sekunde, um das Leben des ungeborenen Kindes und das der werdenden Mutter zu retten ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen