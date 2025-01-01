Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Blutige Freundschaft
23 Min.Ab 12
Horror im Morgengrauen - vergewaltigt und erschlagen liegt die 29-jährige Julia Brandt an einem Waldweg. Gemeinsam mit ihrem Mann wurde sie auf ihrer täglichen Joggingtour von zwei maskierten Männern brutal überfallen. War das Ehepaar zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort oder wussten die Mörder, wer ihre Opfer sind?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1