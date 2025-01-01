Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Geburtstagsgeschenk: Tod
23 Min.Ab 12
18. Geburtstag - endlich erwachsen, doch Benno Heinrich erlebt nur wenige Stunden seiner Volljährigkeit. Tot und an einen Stuhl gefesselt findet man die Leiche des jungen Mannes auf einem einsamen Fabrikgelände. Warum musste Benno an seinem Geburtstag sterben?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1