Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Der verhasste Hausmeister
23 Min.Ab 12
Von allen Mietern gehasst und mit seinem Baseballschläger erschlagen, wird der Hausmeister Axel Busch gefunden. Jeder Mieter hat ein Motiv, denn der Tote war bekannt für seine rabiaten Gemeinheiten. Wer drehte den Spieß um und setzte dem üblen Treiben ein jähes Ende?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
