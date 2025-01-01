Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Dunkle Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Sie wollte ein neues Leben beginnen, doch der Neustart endet für die 26-jährige Katrin Möller mit dem Tod. Alles deutet auf eine Überdosis Heroin hin. Die Kommissare ermitteln in Katrins Vergangenheit ...
