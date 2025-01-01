Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schlagerduell

SAT.1Staffel 3Folge 67
Schlagerduell

SchlagerduellJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 67: Schlagerduell

23 Min.Ab 12

Nur knapp entgeht der Möchtegern-Schlagerstar Vivien Lörch dem Tod. Ein Unbekannter manipulierte die Bremse ihres Wagens. Die Kommissare ermitteln im Show-Geschäft und stellen fest, dass dort Neid und Missgunst an der Tagesordnung sind ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen