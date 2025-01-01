Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Royal Flush

SAT.1Staffel 3Folge 94
23 Min.Ab 12

Günter Bold wird in den Hinterräumen seiner Bar brutal niedergeschlagen. Im Safe des Opfers werden 250.000 Euro sicher gestellt. Woher hat der Kneipier so viel Geld und warum hat der Täter das Geld zurückgelassen? Während das Opfer um sein Leben kämpft, ermitteln die Kommissare auf Hochtouren.

SAT.1
