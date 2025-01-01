Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 103: Den Himmel im Visier
22 Min.Ab 12
Mord im Milieu - die Prostituierte Fabienne Humpe wird mit einem Gürtel erdrosselt aufgefunden. Im Kreuzverhör: der angesehene Hochschuldozent Prof. Dr. Himmel. Edler Samariter oder Mörder ohne Skrupel? Die Kommissare in einem Marathonverhör, bei dem sie fast an ihre Grenzen stoßen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1