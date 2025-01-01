Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Mauer des Schweigens
22 Min.Ab 12
Anna Wolters, Studentin einer Elite-Universität, stürzt sich vor den Augen der Kommissare in den Tod. Was treibt ein Mädchen, der die Welt zu Füßen liegt, in den Freitod? Die Kommissare ermitteln in der Welt der Reichen und Begabten und stoßen dabei auf eine Mauer des Schweigens.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1