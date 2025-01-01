Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Swinging Susie

SAT.1Staffel 4Folge 140
Swinging Susie

Swinging SusieJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 140: Swinging Susie

22 Min.Ab 12

Tod im Schlafzimmer: Paul Rödler findet seine nymphomanisch veranlagte Ehefrau Susanne erwürgt im Ehebett. Wurde ihr einer der vielen Sexpartner zum Verhängnis? Oder konnte es Paul nicht mehr ertragen, dass seine Frau mit anderen Männern ins Bett ging?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen