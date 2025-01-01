Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

In Vino Veritas

SAT.1Staffel 4Folge 151
In Vino Veritas

In Vino VeritasJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 151: In Vino Veritas

22 Min.Ab 12

Die 36-jährige Iris Hoffmann wird tot in ihrer Küche gefunden. Die Wohnung ist durchwühlt - alles deutet auf einen Raubmord hin. Was könnte so viel wert sein, dass sie dafür ihr Leben lassen musste? Oder ging es um etwas ganz anderes?

