Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 156: Das Dream-Team
22 Min.Ab 12
Je höher hinaus, desto tiefer der Fall: Der erfolgreiche Web-Designer Moritz Peters wird mit einem Briefbeschwerer in seinem Büro niedergeschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer nicht nur beruflich in Konkurrenzkämpfe verstrickt war ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1