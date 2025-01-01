Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 156
Folge 156: Das Dream-Team

22 Min.Ab 12

Je höher hinaus, desto tiefer der Fall: Der erfolgreiche Web-Designer Moritz Peters wird mit einem Briefbeschwerer in seinem Büro niedergeschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer nicht nur beruflich in Konkurrenzkämpfe verstrickt war ...

SAT.1
