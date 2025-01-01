Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horrorpost

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 165
Folge 165: Horrorpost

22 Min.Ab 12

Paket des Grauens - für Barbara Kaiser beginnt ein Höllentrip, als sie per Post den Unterschenkel ihres entführten Mannes erhält. Die Kommissare ermitteln gegen die Zeit - werden sie den Täter und das schwerverletzte Opfer finden, bevor es zu spät ist?

