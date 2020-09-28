Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schabba und der Papagei

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 166vom 28.09.2020
Schabba und der Papagei

Schabba und der PapageiJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 166: Schabba und der Papagei

22 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 12

Der Geschäftsmann Dieter Jürgens wird nach seiner Rückkehr aus dem Kongo erschlagen aufgefunden. Einziger Zeuge: der Papagei des Opfers. Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf dunkle Machenschaften im tiefsten Afrika.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1 GOLD
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen