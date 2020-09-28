Schabba und der PapageiJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 166: Schabba und der Papagei
22 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 12
Der Geschäftsmann Dieter Jürgens wird nach seiner Rückkehr aus dem Kongo erschlagen aufgefunden. Einziger Zeuge: der Papagei des Opfers. Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf dunkle Machenschaften im tiefsten Afrika.
