Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Sex auf Bestellung

SAT.1Staffel 4Folge 171
Folge 171: Sex auf Bestellung

21 Min.Ab 12

Mit brutaler Wucht wird der 34-jährige Robert Dach in den Monitor seines Computers gestoßen und dabei getötet. Warum wurde der Inhaber einer Seitensprungagentur zum Schweigen gebracht? Die Kommissare ermitteln zwischen Gier, Macht und sexuellem Verlangen ...

SAT.1
