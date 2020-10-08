Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 175vom 08.10.2020
22 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 12

Zwischen Putz und Zement liegt der Bauunternehmer Anton Nolte auf einer seiner Baustellen - erschlagen mit der Strebe eines Treppengeländers. Die Kommissare ermitteln in einem Sumpf aus Bestechung, Betrug und persönlichen Befindlichkeiten.

