Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Horrorshow

SAT.1Staffel 4Folge 192
Die Horrorshow

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 192: Die Horrorshow

22 Min.Ab 12

Im Kinderzimmer hingerichtet: Mit elf Messerstichen getötet wird der Schüler Sebastian Anders von seiner Mutter gefunden. Die Kommissare befürchten Schreckliches: Wurde dem Außenseiter seine Leidenschaft für Horrorfilme zum Verhängnis?

SAT.1
