Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 196: Dein Tod - meine Liebe
22 Min.Ab 12
Eiskalter Halsabschneider: Der Anwalt Rafael Seidel wird mit einer Schere erstochen aufgefunden. Wer wollte den Juristen auf so brutale Weise aus dem Weg räumen? Die Kommissare auf Spurensuche zwischen Recht und Unrecht, Liebe und Hass ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1