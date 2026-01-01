Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Und der Tod bringt neues Leben

SAT.1Staffel 4Folge 197
22 Min.Ab 12

Zur falschen Zeit am falschen Ort? Der 23-jährige Elektriker Felix Bamberg liegt tot in der Wohnung von Liane Weyer. Doch die Frau will den Elektriker weder bestellt noch gekannt haben. Wie kommt der Tote in ihre Wohnung, und warum musste Felix Bamberg sterben?

