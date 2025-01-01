Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 200: Rot wie Blut
22 Min.Ab 12
Tod eines Schnüfflers: Der Privatdetektiv Frank Wegener wird mit einer Gartenkralle erschlagen. Musste er sterben, weil er zu tief in die Privatsphäre diverser Menschen eindrang? Conny Niedrig und Bernie Kuhnt stoßen auf geprellte Kunden, gehörnte Ehefrauen und unglaubliche Machenschaften ...
