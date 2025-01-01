Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Schockgefroren
22 Min.Ab 12
Der Sternekoch Pierre Bricassart wird im Kühlraum seiner Küche eingesperrt und erfriert. In der Welt der kulinarischen Gaumenfreuden stoßen die Kommissare auf eine tödliche Mischung aus Missgunst, Neid und Rache ...
