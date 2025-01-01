Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Der Schlüssel zum Glück
22 Min.Ab 12
Der Maurer Erhard Berger wird niedergeschlagen und stürzt von einem Gerüst in die Tiefe. Die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein Fundament aus schmierigen Geschäften, Verrat und Mord.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1