Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Da ist doch was faul ...
22 Min.Ab 12
Models, Mord und Mädchenträume - Fotograf Charlie Brogner findet die zwei Wochen alte Leiche eines 17-jährigen Mädchens in seinem Auto. Wer ist die Tote, und warum musste sie sterben? Die Kommissare Niedrig und Kuhnt stehen vor einem scheinbar unlösbaren Rätsel ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1