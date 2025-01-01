Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Kurz angebunden
22 Min.Ab 12
Die 25-jährige Natalie Wender wird von ihrem Joggingpartner Peter tot im Wald gefunden - scheinbar hat sie sich erhängt. Warum setzte sie ihrem Leben freiwillig ein Ende? Oder war ihr Tod gar nicht freiwillig? Und ist Peter wirklich so unschuldig wie er tut?
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1